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В ОРДО проверяют информацию о минировании 17 зданий в трех городах
Силовики ОРДО сегодня получили анонимную информацию о минировании в общей сложности 17 зданий в Донецке, Макеевке и Горловке. Об этом сообщили в пресс-службе "МВД ДНР".
"Утром 28 января в органы внутренних дел поступила информация о том, что в ряде зданий находятся взрывные устройства. Сообщения с таким содержимым поступили на электронную почту сотрудникам организаций и предприятий, которые передали ее правоохранителям. В списке террористов оказались 14 объектов, находящихся в Донецке, 2 – в Макеевке и 1 – в Горловке", - отметили в "министерстве".
Там добавили, что сотрудники полиции совместно с представителями МЧС организовали мероприятия по эвакуации людей из указанных зданий и приступили к обследованию помещений на предмет наличия потенциально опасных веществ и предметов.
Следует отметить, что речь, в частности, идет о зданиях в Донецке, где располагаются офисы "Министерства иностранных дел ДНР", "Министерства информации ДНР", "Региональной энергопоставляющей компании", "Центрального республиканского банка" и "МЧС", а также библиотека имени Крупской, Дворец детского и юношеского творчества, торговый центр "Пассаж" и пивзавод.
Теги: Донбасс, минирование, ОРДО
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