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Архив - Донецкая область

Отделение Ощадбанка в прифронтовой Марьинке закрылось на карантин

29.01.2022 15:00
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Отделение Ощадбанка в прифронтовой Марьинке закрылось на карантин

ТВБО № 10004/0396 филиала - ДОУ АО «Ощадбанк» в городе Марьинка временно не будет работать. Об этом сообщает Марьинская ВГА.
Работу отделения остановили в связи с болезнью работников коронавирусной инфекцией.
Отделение возобновит работу в штатном режиме с 07.02.2022. Банкомат, который находится снаружи, будет работать.
Ближайшие отделения Ощадбанка находятся в г. Красногоровка, с.Максимильяновка и г. Курахово.



Теги: Донбасс, Марьинка, Ощадбанк, карантин, COVID-19
 
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