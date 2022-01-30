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Архив - Донецкая область

На Донбассе вторые сутки сохраняется "тишина"

30.01.2022 09:00
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На Донбассе вторые сутки сохраняется "тишина"

В субботу, 29 января, на Донбассе российские оккупационные войска не нарушали режим прекращения огня. Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.
В штабе добавили, что военные продолжают выполнять задания по отпору и сдерживанию вооруженной российской агрессии.
Отметим, что на Донбассе обстрелы не фиксируются с 28 января.



Теги: Донбасс, режим тишины, ООС
 
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