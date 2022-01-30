За неделю через КПВВ на Донбассе прошли более 14 тысяч человек

30.01.2022 13:00

На линии разграничения в Донбассе полностью заблокировано движение на пяти из семи КПВВ. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Ежедневно пропуск через линию разграничения осуществляется только в «Станице Луганской». За неделю интенсивность пересечения линии разграничения увеличилась на 9%. Всего за указанный период через этот пункт пропуска прошло 13776 человек.

В том числе:

в сторону Луганска направилось 6 981 человек,

на контролируемую Украиной территорию прибыло 6 795 человек.

Через дорожный коридор «Новотроицкое — Еленовка» осуществляся пропуск только отдельных граждан дважды в неделю — в понедельник и пятницу. В эти дни линию разграничения в контрольном пункте пересекли 605 граждан и 115 автомобилей.

В том числе:

в сторону Донецка направились 301 человек и 62 транспортных средства;

в сторону территории подконтрольной Украине направились 304 человека и 53 транспортных средства.