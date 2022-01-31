- В Мариуполе прошли учения теробороны (ВИДЕО)11:00
- За сутки НВФ дважды нарушили режим тишины на Донбассе08:00
- За неделю через КПВВ на Донбассе прошли более 14 тысяч человек13:00
- На Донбассе вторые сутки сохраняется "тишина"09:00
- Сервис QIWI перестал работать на территории ОРДЛО17:00
- Отделение Ощадбанка в прифронтовой Марьинке закрылось на карантин15:00
- На Донбассе больше суток сохраняется режим прекращения огня10:00
- В ОРДО проверяют информацию о минировании 17 зданий в трех городах15:00
- На Донетчине 136 школ перешли на дистанционный режим обучения14:00
- В Мариуполе "заминировали" 5 школ и дворец культуры12:00
В Мариуполе прошли учения теробороны (ВИДЕО)
В Мариуполе Донецкой области прошел "Единый стрелковый день" — учения территориальной обороны. Около 100 резервистов, а также военнослужащие Мариупольского отдельного батальона на шести локациях тренировались в огневой подготовке, инженерном деле, совершенствовали навыки тактической медпомощи и минной безопасности, сообщает "Дом".
Так, участников теробороны учат поражать как статические, так и движущиеся мишени в интерактивном тире. Хотя все обучение проходит в помещении, настроить тир можно максимально приближенно к реальным условиям. Там же учат собирать и разбирать автоматы за рекордно короткое время: разборка не более 19 секунд, сборка не более 30.
Сегодня во всех областях Украины создают 25 бригад территориальной обороны, которые объединят 150 батальонов. Вступить в силы территориальной обороны могут мужчины и женщины в возрасте от 18 до 60 лет. Наличие военного опыта необязательно.
Теги: Донбасс, Мариуполь, учения, территория, оборона
- В оккупированном Луганске подорожал проезд в маршрутках «Минутка»12:00
- В Мариуполе прошли учения теробороны (ВИДЕО)11:00
- За сутки НВФ дважды нарушили режим тишины на Донбассе08:00
- За неделю через КПВВ на Донбассе прошли более 14 тысяч человек13:00
- На Донбассе вторые сутки сохраняется "тишина"09:00
- Сервис QIWI перестал работать на территории ОРДЛО17:00
- Отделение Ощадбанка в прифронтовой Марьинке закрылось на карантин15:00
- На Донбассе больше суток сохраняется режим прекращения огня10:00
- В ОРДО проверяют информацию о минировании 17 зданий в трех городах15:00
- На Донетчине 136 школ перешли на дистанционный режим обучения14:00
- В оккупированном Луганске подорожал проезд в маршрутках «Минутка»12:00
- В Мариуполе прошли учения теробороны (ВИДЕО)11:00
- Более 100 известных россиян подписали письмо против агрессивных планов РФ10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 января09:00
- За сутки НВФ дважды нарушили режим тишины на Донбассе08:00
- Гороскоп на неделю с 31 января по 6 февраля17:00
- Николаевщина вернулась из оранжевой в желтую зону карантина15:00
- За неделю через КПВВ на Донбассе прошли более 14 тысяч человек13:00
- Два фильма о войне на Донбассе получили награды кинофестиваля Sundance11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 января10:00
- Пространство без дискриминации: что изменилось в Украине?15:00
- От госрегулирования до продуктовых карточек. Как планируют сдержать цены?17:00
- Приоритеты-2022 в законопроектах16:00
- Укрепить иммунитет – легко!18:00
- В Украине могут разрешить множественное гражданство17:00
- Услуги для ветеранов переходят в онлайн17:00
- Чемпионат Англии по футболу 2021/2022: обзор первой половины сезона18:00
- Гадания в Старый новый год17:00
- Вино Украины как фирменный бренд17:00
- Чего ждать украинцам от 2022 года?17:00
- Гороскоп на неделю с 31 января по 6 февраля
- Сервис QIWI перестал работать на территории ОРДЛО
- В Мариуполе "заминировали" 5 школ и дворец культуры
- В ОРДО проверяют информацию о минировании 17 зданий в трех городах
- За неделю через КПВВ на Донбассе прошли более 14 тысяч человек
- Зеленский провел "долгий телефонный разговор" с Байденом
- Зеленский провел встречу с иностранными журналистами (ВИДЕО)
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 января
- Два фильма о войне на Донбассе получили награды кинофестиваля Sundance
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 января