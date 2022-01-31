В Мариуполе прошли учения теробороны (ВИДЕО)

31.01.2022 11:00

В Мариуполе Донецкой области прошел "Единый стрелковый день" — учения территориальной обороны. Около 100 резервистов, а также военнослужащие Мариупольского отдельного батальона на шести локациях тренировались в огневой подготовке, инженерном деле, совершенствовали навыки тактической медпомощи и минной безопасности, сообщает "Дом".

Так, участников теробороны учат поражать как статические, так и движущиеся мишени в интерактивном тире. Хотя все обучение проходит в помещении, настроить тир можно максимально приближенно к реальным условиям. Там же учат собирать и разбирать автоматы за рекордно короткое время: разборка не более 19 секунд, сборка не более 30.

Сегодня во всех областях Украины создают 25 бригад территориальной обороны, которые объединят 150 батальонов. Вступить в силы территориальной обороны могут мужчины и женщины в возрасте от 18 до 60 лет. Наличие военного опыта необязательно.