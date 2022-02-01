Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В оккупированном Донецке заминировали райадминистрацию

01.02.2022 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В оккупированном Донецке заминировали райадминистрацию

Анонимная информация о минировании здания администрации Киевского района Донецка поступила сегодня. Об этом сообщил "мэр" города Алексей Кулемзин.
"Поступила анонимная информация о минировании здания администрации Киевского района города (проспект Киевский, 36). Спецслужбы выехали на место", – написал Кулемзин в своем телеграм-канале.
"В ходе проверки здания администрации Киевского района Донецка спецслужбами было обнаружено и обезврежено взрывное устройство. Пострадавших нет", - заявил "мэр".



Теги: Донецк, Донбасс, минирование
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх