В ОРДО обязали вакцинировать "бюджетников" до 20 февраля

01.02.2022 10:00

Оккупационная "ДНР" обязала вакцинировать от COVID-19 не менее 90% работников "бюджетной" сферы. Об этом говорится в "указе" главаря оккупантов Дениса Пушилина.

Согласно "документу", иммунизацию необходимо обеспечить до 20 февраля 2022 года. "Указ" вступает в силу с 10 февраля.