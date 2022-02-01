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В ОРДО продлили отмену комендантского часа по выходным дням
01.02.2022 15:00
Главарь "ДНР "Денис Пушилин своим "распоряжением" продлил отмену действия комендантского часа по выходным дням до конца года.
Согласно "документу" действие режима комендантского часа приостанавливается на территории ОРДО еженедельно:
— с 23:00 часов пятницы до 05:00 часов понедельника в период с 1 февраля 2022 года до 1 июня 2022 года;
— с 23:00 часов пятницы до 04:00 часов понедельника в период с 1 июня 2022 года до 1 октября 2022 года;
— с 23:00 часов пятницы до 05:00 часов понедельника в период с 1 октября 2022 года до 31 декабря 2022 года.
Теги: Донбасс, комендантский час, ОРДО
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