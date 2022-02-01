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Архив - Донецкая область

В ОРДО продлили отмену комендантского часа по выходным дням

01.02.2022 15:00
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В ОРДО продлили отмену комендантского часа по выходным дням

Главарь "ДНР "Денис Пушилин своим "распоряжением" продлил отмену действия комендантского часа по выходным дням до конца года.
Согласно "документу" действие режима комендантского часа приостанавливается на территории ОРДО еженедельно:
— с 23:00 часов пятницы до 05:00 часов понедельника в период с 1 февраля 2022 года до 1 июня 2022 года;
— с 23:00 часов пятницы до 04:00 часов понедельника в период с 1 июня 2022 года до 1 октября 2022 года;
— с 23:00 часов пятницы до 05:00 часов понедельника в период с 1 октября 2022 года до 31 декабря 2022 года.



Теги: Донбасс, комендантский час, ОРДО
 
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