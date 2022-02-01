В ОРДО продлили отмену комендантского часа по выходным дням

01.02.2022 15:00

Главарь "ДНР "Денис Пушилин своим "распоряжением" продлил отмену действия комендантского часа по выходным дням до конца года.

Согласно "документу" действие режима комендантского часа приостанавливается на территории ОРДО еженедельно:

— с 23:00 часов пятницы до 05:00 часов понедельника в период с 1 февраля 2022 года до 1 июня 2022 года;

— с 23:00 часов пятницы до 04:00 часов понедельника в период с 1 июня 2022 года до 1 октября 2022 года;

— с 23:00 часов пятницы до 05:00 часов понедельника в период с 1 октября 2022 года до 31 декабря 2022 года.