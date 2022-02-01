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Архив - Донецкая область

В ОРДО с 10 февраля вводятся новые антиковидные ограничения

01.02.2022 16:00
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В ОРДО с 10 февраля вводятся новые антиковидные ограничения

Посещение учреждений культуры, спорта и предприятий общепита в ОРДО будет осуществляться  только по документам о вакцинации или перенесенной болезни. Об этом говорится в "указе" так называемого "главы ДНР" Дениса Пушилина №12 от 31 января 2022 года.
Указ вступает в силу с 10 февраля.



Теги: Донбасс, карантин, ОРДО, COVID-19
 
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