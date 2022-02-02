На Донбассе за сутки два обстрела, потерь нет

02.02.2022 08:00

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. ВСУ не понесли потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в среду, 2 февраля.

В частности, в направлении Марьинки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, а недалеко от Песков – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В штабе заверили, что благодаря усилиям воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.