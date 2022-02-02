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Архив - Донецкая область

На Донбассе за сутки два обстрела, потерь нет

02.02.2022 08:00
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На Донбассе за сутки два обстрела, потерь нет

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. ВСУ не понесли потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в среду, 2 февраля.
В частности, в направлении Марьинки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, а недалеко от Песков – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В штабе заверили, что благодаря усилиям воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.



Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
 
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