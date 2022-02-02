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Архив - Донецкая область

В ОРДО "заминировали" десятки школ

02.02.2022 16:00
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В ОРДО "заминировали" десятки школ

Сообщения о заминировании школ поступили сегодня как минимум в десяти городах на подконтрольной группировке "ДНР" территории. Об этом заявили в "администрациях" городов при "ДНР".
С утра в Донецке поступили сообщения о минировании 85 школ, далее "мэр" Горловки Иван Приходько сообщил, что проверяют информацию о минировании всех школ в городе. В Донецке и Горловке школьники были переведены на дистанционное обучение.
"Мэр" Енакиево при "ДНР" Роман Храменков написал в своем телеграм-канале, что сегодня также поступили анонимные сообщения о минировании всех школ.
"В связи со сложившейся ситуацией учащиеся 27 муниципальных общеобразовательных учреждений города с сегодняшнего дня (на день раньше) переведены на дистанционный режим обучения", — написал Храменков.
В "администрации" Макеевки сообщили, что "поступил сигнал о минировании ряда учреждений образования города Макеевки. Информация была отправлена анонимно по электронной почте". Отмечается, что людей эвакуировали, а специалисты приступили к обследованию объектов.
Кроме того, сообщения о минировании школ поступили в Ждановке, Кировском, Иловайске, Докучаевске, Харцызске, Зугрэсе, Новоазовском районе, о чем написали в соцсетях главы местных "администраций".
Подконтрольные ОРДО паблики распространили скриншот текста сообщения "минеров".
"В вашей школе заложено множество взрывных устройств
Мы жители ДНР разочаровалсь в молодой республике
Мы не намерены терпеть этот произвол
Мы сместим действующую власть
Нам искренне жаль что пострадают невинные ну без этого невозможно
Наши прицелы направленны на главу днр и все его окружение
Возможно в ваших домах, машинах заложено множество наших сюрпризиков
Мы очень близко", - говорится в нем.



Теги: Донбасс, школа, минирование, ОРДО
 
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