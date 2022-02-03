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Сутки в ООС: четыре обстрела, без потерь у ВСУ
Сепаратисты за минувшие сутки четыре раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в четверг, 3 февраля.
Так, обстрелу подвергся контрольный пункт въезда-выезда Гнутово в Донецкой области. Для обстрела гуманитарного дорожного коридора противник применил беспилотный летательный аппарат, с которого сбросил выстрел ВОГ-17.
Также в направлении Таловки велся огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
В районе Песков противник осуществил обстрел позиций украинских военных из ручных противотанковых гранатометов.
В районе Водяного в Донецкой области применялись минометы 82-го калибра и станковые противотанковые гранатометы.
Бойцам ВСУ пришлось открывать ответный огонь. При этом не применялось оружие, запрещенное минскими договоренностями.
Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
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