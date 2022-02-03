Сутки в ООС: четыре обстрела, без потерь у ВСУ

03.02.2022 08:00

Сепаратисты за минувшие сутки четыре раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в четверг, 3 февраля.

Так, обстрелу подвергся контрольный пункт въезда-выезда Гнутово в Донецкой области. Для обстрела гуманитарного дорожного коридора противник применил беспилотный летательный аппарат, с которого сбросил выстрел ВОГ-17.

Также в направлении Таловки велся огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе Песков противник осуществил обстрел позиций украинских военных из ручных противотанковых гранатометов.

В районе Водяного в Донецкой области применялись минометы 82-го калибра и станковые противотанковые гранатометы.

Бойцам ВСУ пришлось открывать ответный огонь. При этом не применялось оружие, запрещенное минскими договоренностями.