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Архив - Донецкая область

Сутки в ООС: четыре обстрела, без потерь у ВСУ

03.02.2022 08:00
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Сутки в ООС: четыре обстрела, без потерь у ВСУ

Сепаратисты за минувшие сутки четыре раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в четверг, 3 февраля.
Так, обстрелу подвергся контрольный пункт въезда-выезда Гнутово в Донецкой области. Для обстрела гуманитарного дорожного коридора противник применил беспилотный летательный аппарат, с которого сбросил выстрел ВОГ-17.
Также в направлении Таловки велся огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
В районе Песков противник осуществил обстрел позиций украинских военных из ручных противотанковых гранатометов.
В районе Водяного в Донецкой области применялись минометы 82-го калибра и станковые противотанковые гранатометы.
Бойцам ВСУ пришлось открывать ответный огонь. При этом не применялось оружие, запрещенное минскими договоренностями.



Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
 
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