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Архив - Донецкая область

В ОРДО два человека погибли в ДТП с автобусом в районе Саур-Могилы

03.02.2022 12:00
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В ОРДО два человека погибли в ДТП с автобусом в районе Саур-Могилы

Два человека погибли в результате лобового столкновения легкового автомобиля с пассажирским автобусом возле села Мануйловка на востоке ОРДО. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
"Второго февраля вблизи села Мануйловка в районе мемориального комплекса "Саур-Могила" произошло лобовое столкновение пассажирского автобуса NEOPLAN с легковым автомобилем ВАЗ-2121 "Нива"", - отметили в МЧС.
Там добавили, что в результате происшествия погибли двое мужчин 1974 и 2006 годов рождения, которые находились в легковушке. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет.



Теги: Донбасс, Саур-Mогила, ДТП, ОРДО
 
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