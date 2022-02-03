В ОРДО два человека погибли в ДТП с автобусом в районе Саур-Могилы

03.02.2022 12:00

Два человека погибли в результате лобового столкновения легкового автомобиля с пассажирским автобусом возле села Мануйловка на востоке ОРДО. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".

"Второго февраля вблизи села Мануйловка в районе мемориального комплекса "Саур-Могила" произошло лобовое столкновение пассажирского автобуса NEOPLAN с легковым автомобилем ВАЗ-2121 "Нива"", - отметили в МЧС.

Там добавили, что в результате происшествия погибли двое мужчин 1974 и 2006 годов рождения, которые находились в легковушке. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет.