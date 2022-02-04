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Кабмин втрое увеличил набор на подготовительные курсы для абитуриентов из ВОТ
В этом году к подготовительным курсов для поступления в украинские высшие учебные заведения планируют привлечь 600 абитуриентов с временно оккупированных территорий, что в три раза больше по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщили Укринформу в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Так, в 2022 году Минреинтеграции планируется привлечь ориентировочно 600 человек, которые в 2021-2022 учебных годах завершили получение полного общего среднего образования, к бесплатному обучению на реинтеграционных курсах по подготовке к поступлению в государственные высшие учебные заведения молодежи из числа лиц, местом жительства которых является временно оккупированная территория отдельных районов Донецкой и Луганской областей, территория населенных пунктов, расположенных на линии столкновения, временно оккупированная территория Автономной Республики Крым и г. Севастополя.Кроме того, в Минреинтеграции сообщили, что Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" предусмотрено 93 779 400 грн на реализацию программы "Обеспечение реинтеграции молодежи с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя" .
Отмечается, что результатом проведения подготовительных курсов для 199 абитуриентов с временно оккупированных территорий в прошлом году стало то, что 99% участников поступили в украинские вузы.
"По информации заведений высшего образования, на базе которых проходили реинтеграционные курсы, 99% лиц, прошедших обучение на реинтеграционных курсах в 2021 году, поступили в заведения высшего образования на подконтрольных правительству Украины территориях", - отмечают в министерстве.
В Минреинтеграции добавили, что по результатам опроса слушателей реинтеграционных курсов в 2021 году, 98,2% опрошенных отметили для себя полезное обучение на реинтеграционных курсах.
Теги: Крым, абитуриент, Кабмин, ОРДЛО
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