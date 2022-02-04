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На Донбассе сутки прошли без обстрелов
04.02.2022 08:00
За минувшие сутки и с начала текущих суток сепаратисты ни разу не нарушили режим тишины наемники на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в пятницу, 4 февраля.
"За прошедшие сутки, 3 февраля, и по состоянию на 7.00 текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – говорится в сообщении.
В штабе добавили, что военные продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии. Ситуация остается контролируемой.
Теги: Донбасс, режим тишины, ООС
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