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Архив - Донецкая область

В ОРДО анонсировали новую услугу мобильного оператора «Феникс»

04.02.2022 12:00
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В ОРДО анонсировали новую услугу мобильного оператора «Феникс»

Сегодня в неподконтрольном Донецке состоится брифинг "директора" компании "Феникс" Николая Хардикова о тестировании услуги нетарифицируемого мобильного интернет-трафика, включенного в тариф абонента при пользовании соцсетей, мессенджеров и аудиосервисов. Об этом сообщают местные СМИ.
Представителей прессы ожидают по адресу: Донецк, улица Артема, 97, 5-й этаж, Большой зал. Начало брифинга в 12:00.



Теги: Донбасс, Интернет, презентация, ОРДО, Феникс
 
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