В ОРДО анонсировали новую услугу мобильного оператора «Феникс»

04.02.2022 12:00

Сегодня в неподконтрольном Донецке состоится брифинг "директора" компании "Феникс" Николая Хардикова о тестировании услуги нетарифицируемого мобильного интернет-трафика, включенного в тариф абонента при пользовании соцсетей, мессенджеров и аудиосервисов. Об этом сообщают местные СМИ.

Представителей прессы ожидают по адресу: Донецк, улица Артема, 97, 5-й этаж, Большой зал. Начало брифинга в 12:00.