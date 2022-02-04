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Архив - Донецкая область

В Славянске определили место для строительства супермаркета "Эпицетр"

04.02.2022 15:00
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В Славянске определили место для строительства супермаркета "Эпицетр"

Как стало известно, в Славянске ООО «ЕПІЦЕНТР К» оформило право аренды на земельный участок площадью 1,87 га по улице Лозановича, 5. Об этом сообщает Карачун.
Речь идет о земельном участке, расположенном между парком Шелковичный и озером на САТУ. Именно той части, которая выходит «лицом» на улицу Лозановича.
Несмотря на все разногласия по поводу места будущего строительства торгового центра в Славянске, Эпицентр «протоптал дорожку» именно к тому земельному участку, на который изначально положил глаз.
Как известно, торговые центры «Эпицентр» возводятся на удивление быстро.
А, значит, высока вероятность, что не за горами в Славянске состоится открытие популярного строительного супермаркета.



Теги: Донбасс, Славянск, эпицентр
 
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