В Славянске определили место для строительства супермаркета "Эпицетр"

04.02.2022 15:00

Как стало известно, в Славянске ООО «ЕПІЦЕНТР К» оформило право аренды на земельный участок площадью 1,87 га по улице Лозановича, 5. Об этом сообщает Карачун.

Речь идет о земельном участке, расположенном между парком Шелковичный и озером на САТУ. Именно той части, которая выходит «лицом» на улицу Лозановича.

Несмотря на все разногласия по поводу места будущего строительства торгового центра в Славянске, Эпицентр «протоптал дорожку» именно к тому земельному участку, на который изначально положил глаз.

Как известно, торговые центры «Эпицентр» возводятся на удивление быстро.

А, значит, высока вероятность, что не за горами в Славянске состоится открытие популярного строительного супермаркета.