Жителям Торецкой громады предлагают ваучеры на лекарства и медицинские товары

04.02.2022 13:00

Люди из уязвимых групп, проживающие в Торецкой громаде, с 4 февраля могут получить ваучер от международной благотворительной организации “Премьер Уржанс Интернасьональ”. Об этом сообщает глава Торецкой военно-гражданской администрации Василий Чинчик.

“Есть такая программа, которая начала действовать на территории Торецкой громады: по 800 грн выделяется на приобретение лекарств социально незащищенным слоям населения”, — говорит глава ВГА.

Ваучер могут получить следующие категории населения:

дети до 5 лет,

дети до 12 лет с инвалидностью,

беременные и женщины с грудными детьми,

люди старше 60 лет, особенно маломобильные.

Ваучерная программа действует в амбулаториях Торецка №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Для получения ваучера следует обращаться туда к своему семейному врачу, врачу-терапевту или врачу-педиатру.

Полученные ваучеры можно обменять на лекарства и медицинские товары в следующих аптеках: