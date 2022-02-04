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Жителям Торецкой громады предлагают ваучеры на лекарства и медицинские товары
Люди из уязвимых групп, проживающие в Торецкой громаде, с 4 февраля могут получить ваучер от международной благотворительной организации “Премьер Уржанс Интернасьональ”. Об этом сообщает глава Торецкой военно-гражданской администрации Василий Чинчик.
“Есть такая программа, которая начала действовать на территории Торецкой громады: по 800 грн выделяется на приобретение лекарств социально незащищенным слоям населения”, — говорит глава ВГА.
Ваучер могут получить следующие категории населения:
- дети до 5 лет,
- дети до 12 лет с инвалидностью,
- беременные и женщины с грудными детьми,
- люди старше 60 лет, особенно маломобильные.
Ваучерная программа действует в амбулаториях Торецка №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Для получения ваучера следует обращаться туда к своему семейному врачу, врачу-терапевту или врачу-педиатру.
Полученные ваучеры можно обменять на лекарства и медицинские товары в следующих аптеках:
- “ЗДРАВИЦА” (г. Торецк, ул. Центральная, 55а),
- “Арника” (г. Торецк, ул. Ивана Карабица, 4),
- “Добрі ліки” (пгт Нью-Йорк, ул. Молодежная, 1).
Теги: Донбасс, гуманитарная помощь, лекарства, Торецк
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