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В прифронтовой Красногоровке нашли крупный схрон боеприпасов
В одном из домов города Красногоровка, что на Донетчине, обнаружили тайник с большим количеством оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в прокуратуре Донецкой области.
«В ходе проверки оперативной информации при проведении обыска на территории одного из домовладений г. Красногоровки Покровского района обнаружен и изъят мощный схрон оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ и устройств», - говорится в сообщении.
В частности, в доме были изъяты 2 выстрела к противотанковому гранатомету РПГ-7, 2480 патронов калибра 7,62х39 мм и 5,45х39 мм, 10 гранатометных выстрелов ВОГ-25, 4 запала к ручным гранатам - УЗРГ, 3 гранаты РГД-5, 2 ручные дымовые гранаты РДГ-55, 2 гранаты Ф-1, 2 200-граммовые тротиловые шашки, противотанковая мина ТМ-62 и 3 дымовые шашки ДМ-11.
По предварительной информации, дом, где найден арсенал, принадлежит местному жителю, который в мае 2014 года вступил в ряды незаконных вооруженных формирований РФ и находится на временно оккупированной территории.
В настоящее время осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту участия нескольких человек в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УКУ).
Теги: Донбасс, Красногоровка, боеприпасы, схрон
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