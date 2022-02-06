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Архив - Донецкая область

Два бойца ВСУ получили ранения на Донбассе

06.02.2022 09:00
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Два бойца ВСУ получили ранения на Донбассе

За минувшие сутки сепаратисты шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ранения получили двое украинских военных, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил вутренней сводке в воскресенье, 6 февраля.
Так, противник обстрелял село Павлополь, применив два беспилотника. Они сбросили четыре гранатометных выстрела, предположительно ВОГ-17.
"Взрывами повреждено здание школы. Потерь среди гражданского населения нет", – говорится в сообщении.
В сторону поселка Пески сепаратисты дважды открывали огонь из стрелкового оружия. А в районе села Пищевик – дважды обстреливались позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Кроме того, в районе Березового сепаратисты произвели обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В результате обстрелов двое военнослужащих сил ООН получили ранения. Сейчас они находятся в лечебных заведениях. Состояние их здоровья – удовлетворительное.



Теги: Донбасс, обстрелы, раненые, ООС
 
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