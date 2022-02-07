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На Донбассе два нарушения "тишины" за сутки
07.02.2022 08:00
За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе дважды нарушили режим тишины, однако силы ООС не понесли потерь. Об этом утром в понедельник, 7 февраля, сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В частности, в сторону Водяного Донецкой области противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов. Недалеко от Песков сепаратисты обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов.
Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
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