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Минреинтеграции презентовало проект для молодежи с Донбасса
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины совместно с Фондом генерального секретаря ООН по развитию мира дали старт проекту "Привлечение молодежи с востока Украины к поддержке социальной сплоченности, национального единства и культуры диалога". Как сообщает Укринформ, презентация прошла в Доме правительства.
"Сегодня мы начинаем практическую реализацию проекта, который направлен на нашу молодежь. Мы сейчас говорим непосредственно о трех областях – Донецкой, Луганской и Херсонской, но мы говорим в контексте реинтеграции молодежи с временно оккупированных территорий, я считаю, что именно эта группа и именно это направление является приоритетным. Если мы хотим провести реинтеграцию завтра, нам нужно работать с молодежью сегодня", – отметила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Она подчеркнула, что это первый в Украине проект, который будет реализовываться при взаимодействии с Фондом генсекретаря ООН по построению мира. По словам Верещук, он будет продолжаться 18 месяцев, а первые результаты появятся уже в апреле 2022 года. Кроме того, она сообщила, что проект будет финансироваться Фондом генсека ООН, а его бюджет составляет два миллиона долларов.
Так, ключевым бенефициаром от Украины является Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий государства. Кроме того, в реализации также примут участие Министерство молодежи и спорта, Министерство культуры и информационной политики, молодежные центры и общественные объединения.
Проект сфокусирован на молодежь из Донецкой, Луганской и Херсонской областей, проживающую рядом с временно оккупированными территориями. Кроме того, в его рамках будет поддержана деятельность Украинского национального центра построения мира.
Ожидается, что сотни молодых людей примут участие в тренингах и диалоговых инициативах, которые будут способствовать построению мира.
Теги: Донбасс, ООН, проект, молодежь, Кабмин
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