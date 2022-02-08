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В ОРДО заявили о резком скачке числа заболевших коронавирусом
08.02.2022 14:00
Медики ОРДО за минувшие сутки диагностировали 2414 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сегодня сообщили в местном "минздраве".
Отмечается, что у 2409 человек вирус диагностирован лабораторно (всего проведено 6190 исследований), у пятерых – клинико-эпидемиологически. Также за сутки снято с учета с выздоровлением 118 пациентов, умерли – 4.
В выходные, 5 и 6 февраля, исследования не проводились. В пятницу, 4 февраля, было зарегистрировано менее 1000 случаев.
Всего в ОРДО учтено 133 129 жителей с коронавирусом: выздоровели – 110 642 человека, продолжают лечение – 12 909, не перенесли болезнь – 9578.
Теги: Донбасс, ОРДО, COVID-19
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