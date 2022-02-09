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На Донбассе СБУ во время учений обнаружила тайник с оружием
09.02.2022 14:00
На Донбассе сотрудники СБУ обнаружили тайник с оружием и боеприпасами во время проведения контрдиверсионных учений. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По предварительным данным, тайник обустроили сепаратисты для совершения диверсий на территории региона и активного сопротивления силам ООС.
Тайник был обустроен в подвале заброшенного здания. Из тайника правоохранители изъяли 1766 патронов калибра 7,62 мм, 3 заряда в РПГ-7, 2 гранаты ВОГ-25, 3 гранаты РГД, 3 запали УЗРГМ, 46 патронов к крупнокалиберному пулемету ДШК калибра 12,7 мм.
Средства поражения были переданы взрывотехникам ГСЧС для утилизации. Профилактические мероприятия проводились Нацгвардией и Нацполицией.
Теги: Донбасс, оружие, СБУ, учения, тайник
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