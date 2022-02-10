Гармаш рассказал о новых "хотелках" представителей ОРДЛО в ТКГ

10.02.2022 08:00

Представители "ЛДНР" отказались от предложения Украины открыть КПВВ на Донбассе, требуя прямых контактов санитарных врачей из ОРДЛО и из подконтрольных Киеву регионов якобы из-за коронавируса. Об этом в среду, 9 февраля, сообщил представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Сергей Гармаш.

"Закончилось заседание ТКГ. Без зрад и прорывов. <...> На гуманитарной подгруппе "республики" придумали новый повод не открывать КПВВ. Дейнего с Никаноровой требуют прямых контактов санитарных врачей ОРДЛО и Украины "для решения проблемы коронавирусных ограничений". Это звучит странно, поскольку еще в конце года Украина со своей стороны сняла все ограничения для въезда, связанные с КОВИДом", - рассказал Гармаш.

При этом он выразил недоумение, как санитарные врачи из подконтрольных украинскому правительству земель могут повлиять на то, чтобы ОРДЛО сняли ограничения со своей стороны.

Также на заседании был поднят вопрос обмена пленными.

"Несмотря на то, что обмен всех на всех, без каких либо предусловий, прямо записан в Минских соглашениях, они требуют то процессуальной очистки тех, кого мы им уже передали, то вообще принятия закона об амнистии. Хотя одно с другим абсолютно не вяжется. То есть, просто нет политической воли сделать то, что Россия обязалась выполнить, подписавшись под Минском", - отметил представитель украинской делегации.