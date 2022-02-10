Главная / Новости / Донецкая область / В Краматорске почтили память жертв обстрела 10 февраля 2015 года
Последние новости раздела
- В ОРДО рассказали о новых антиковидных ограничениях14:00
- Студентов ОРДО перевели на дистанционку12:00
- Противник восемь раз обстрелял позиции ООС за сутки11:00
- В Краматорске почтили память жертв обстрела 10 февраля 2015 года17:00
- В Покровске все дошкольные учреждения перевели на карантин16:00
- Журналисты ведущих мировых СМИ побывали в районе ООС11:00
- На Донбассе один обстрел за сутки10:00
- Гармаш рассказал о новых "хотелках" представителей ОРДЛО в ТКГ08:00
- На Донбассе СБУ во время учений обнаружила тайник с оружием14:00
- Глава МИД Германии посетила прифронтовое Широкино10:00
В Краматорске почтили память жертв обстрела 10 февраля 2015 года
10.02.2022 17:00
В Краматорске минутой молчания и возложением цветов почтили память жителей города, погибших в результате российского обстрела семь лет назад.
"Этот день всегда будет напоминанием о жестокости, цинизме и коварстве нашего врага. Преклоняемся перед невинными жертвами агрессора и знаем, что преступники будут наказаны. Помните!", — написал глава ДонОГА Павел Кириленко в Фейсбук.
10 февраля боевики обстреляли территорию штаба Антитеррористической операции и Краматорский аэродром, в зону обстрела попали и жилые кварталы города. При обстреле боевики использовали снаряды кассетного типа, которые запрещены Конвенцией о кассетных боеприпасах.
В результате атаки погибли 17 мирных жителей Краматорска, еще 64 человека были ранены, в том числе пятеро детей.
Теги: Донбасс, Краматорск, память, жертвы, обстрел
Читайте также:
- В Краматорске почтили память погибших во время обстрела города боевиками в феврале 2015
- "Сколько людей еще должны погибнуть?" В Краматорске открыли памятный знак жертвам необъявленной войны
- В Краматорске напомнили, что герои не умирают
- Сегодня в Украине - день памяти жертв Бабьего яра
- Порошенко: Голодомор - часть многовековой гибридной войны России против Украины
- В Донбассе - нападение на АЗС. Есть жертвы
- В ОРДО рассказали о новых антиковидных ограничениях14:00
- Студентов ОРДО перевели на дистанционку12:00
- Противник восемь раз обстрелял позиции ООС за сутки11:00
- В Краматорске почтили память жертв обстрела 10 февраля 2015 года17:00
- В Покровске все дошкольные учреждения перевели на карантин16:00
- Журналисты ведущих мировых СМИ побывали в районе ООС11:00
- На Донбассе один обстрел за сутки10:00
- Гармаш рассказал о новых "хотелках" представителей ОРДЛО в ТКГ08:00
- На Донбассе СБУ во время учений обнаружила тайник с оружием14:00
- На КПВВ "Меловое" открылась обновленная сервисная зона11:00
- В ОРДО рассказали о новых антиковидных ограничениях14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 февраля13:00
- Студентов ОРДО перевели на дистанционку12:00
- Противник восемь раз обстрелял позиции ООС за сутки11:00
- РФ отменила блокирование Азовского моря10:00
- Байден призвал граждан США покинуть Украину09:00
- Ермак рассказал об итогах встречи советников Нормандии08:00
- В Краматорске почтили память жертв обстрела 10 февраля 2015 года17:00
- В Покровске все дошкольные учреждения перевели на карантин16:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс10:30
- Перед початком Олімпіади Пекін намагається приховати порушення прав людини в Китаї11:00
- Пространство без дискриминации: что изменилось в Украине?15:00
- От госрегулирования до продуктовых карточек. Как планируют сдержать цены?17:00
- Приоритеты-2022 в законопроектах16:00
- Укрепить иммунитет – легко!18:00
- В Украине могут разрешить множественное гражданство17:00
- Услуги для ветеранов переходят в онлайн17:00
- Гармаш рассказал о новых "хотелках" представителей ОРДЛО в ТКГ
- На КПВВ "Меловое" открылась обновленная сервисная зона
- В ОРДО заявили о резком скачке числа заболевших коронавирусом
- В Станице Луганской задержан один из командиров НВФ "ЛНР"
- На КПВВ между Россией и ОРЛО произошло ДТП с автобусом «Севастополь-Луганск»
- Кабмин дополнил программу єПідтримка
- На Донбассе СБУ во время учений обнаружила тайник с оружием
- Ермак рассказал об итогах встречи советников Нормандии
- Зеленский и Макрон обсудили процесс урегулирования на Донбассе
- Минреинтеграции презентовало проект для молодежи с Донбасса