В Краматорске почтили память жертв обстрела 10 февраля 2015 года

10.02.2022 17:00

В Краматорске минутой молчания и возложением цветов почтили память жителей города, погибших в результате российского обстрела семь лет назад.

"Этот день всегда будет напоминанием о жестокости, цинизме и коварстве нашего врага. Преклоняемся перед невинными жертвами агрессора и знаем, что преступники будут наказаны. Помните!", — написал глава ДонОГА Павел Кириленко в Фейсбук.

10 февраля боевики обстреляли территорию штаба Антитеррористической операции и Краматорский аэродром, в зону обстрела попали и жилые кварталы города. При обстреле боевики использовали снаряды кассетного типа, которые запрещены Конвенцией о кассетных боеприпасах.

В результате атаки погибли 17 мирных жителей Краматорска, еще 64 человека были ранены, в том числе пятеро детей.