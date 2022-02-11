Противник восемь раз обстрелял позиции ООС за сутки

11.02.2022 11:00

Сепаратисты на Донбассе в течение минувших суток восемь раз нарушили режим тишины, однако украинские военные не пострадали. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В частности, недалеко от Песков враг трижды открывал огонь из гранатометов разных систем. В направлении Зайцево открывался огонь из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Недалеко от Гранитного противник обстреливал позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов. Вблизи населенного пункта Тарамчук наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс трех выстрелов ВОГ-17. В окрестностях Попасной противник совершил обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В направлении Водяного сепаратисты вели огонь из стрелкового оружия.