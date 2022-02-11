Студентов ОРДО перевели на дистанционку

11.02.2022 12:00

В отдельных районах Донецкой области студенты учреждений высшего и среднего профессионального образования с пятницы, 11 февраля, перешли на дистанционное обучение. Соответствующие "приказы" издало "министерство образования и науки" при группировке "ДНР".

В частности, "приказ № 128" предписывает организовать образовательный процесс с использованием электронного обучения и дистанционных технологий для студентов вузов всех форм обучения. Пребывание в таких учреждениях детей сирот и лиц, лишенных родительской опеки, продолжится в обычном режиме. Другим "приказом № 129" дистанционка введена для учащихся СПО. При этом учебная и производственная практики на предприятиях будут проходить очно с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.