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Студентов ОРДО перевели на дистанционку
11.02.2022 12:00
В отдельных районах Донецкой области студенты учреждений высшего и среднего профессионального образования с пятницы, 11 февраля, перешли на дистанционное обучение. Соответствующие "приказы" издало "министерство образования и науки" при группировке "ДНР".
В частности, "приказ № 128" предписывает организовать образовательный процесс с использованием электронного обучения и дистанционных технологий для студентов вузов всех форм обучения. Пребывание в таких учреждениях детей сирот и лиц, лишенных родительской опеки, продолжится в обычном режиме. Другим "приказом № 129" дистанционка введена для учащихся СПО. При этом учебная и производственная практики на предприятиях будут проходить очно с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.
Теги: Донбасс, студенты, дистанционное обучение, ОРДО
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