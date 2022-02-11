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Архив - Донецкая область

В ОРДО рассказали о новых антиковидных ограничениях

11.02.2022 14:00
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В ОРДО рассказали о новых антиковидных ограничениях

В оккупированном Донецке вступили в силу ограничения на посещение людных мест без медсправки о вакцинации от коронавирусной инфекции или ПЦР-теста. Об этом сообщает Восточный Вариант со ссылкой на ресурсы ОРДО.
Так, в торговые центры неподконтрольного Донецка, в частности «Континент», «Донецк Сити», «Green Plaza», «Юзовский», «Золотое кольцо», «Галактика» и ряда других, посетителей впускают без наличия медицинских документов о проведенных прививках против COVID-19 или о перенесенном заболевании. Также впускают в магазины, находящиеся там.
«А вот в заведения общепита, в том числе, находящиеся в торговых центрах, без медицинских документов не впускают. Например, в „ДонМак“, „Пельманию“, „Sun City“, „Times“, „Хмели Сунели“, „Адачи“, „Barberry“ и др. без наличия медицинских документов не попадешь», — утверждает Телеграм-канал «Типичный Донецк».
В магазины и супермаркеты впускают без предъявления медицинских документов.
А вот в большинство спортзалов и фитнес-центров — не впускают. То же самое касается кинотеатров.



Теги: Донбасс, ограничение, ОРДО, COVID-19
 
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