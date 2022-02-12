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11 февраля гуманитарным коридором в Еленовке воспользовались 346 человек
12.02.2022 15:00
Почти 350 человек воспользовались гуманитарным коридором Еленовка - Новороицкое 11 февраля. Об этом сообщили в так называемом «МЧС ДНР».
На территорию Донецкой области, подконтрольную Украине, выехало 27 транспортных средств, 137 человек. В ОРДО въехало 36 транспортных средств, 209 человек.
За оказанием помощи обратились 40 человек, из них 2 — за медицинской помощью.
Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
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