- На Донбассе семь обстрелов за сутки, ранен военный10:00
- В ОРДО рассказали о новых антиковидных ограничениях14:00
- Студентов ОРДО перевели на дистанционку12:00
- Противник восемь раз обстрелял позиции ООС за сутки11:00
- В Краматорске почтили память жертв обстрела 10 февраля 2015 года17:00
- В Покровске все дошкольные учреждения перевели на карантин16:00
- Журналисты ведущих мировых СМИ побывали в районе ООС11:00
- На Донбассе один обстрел за сутки10:00
- Гармаш рассказал о новых "хотелках" представителей ОРДЛО в ТКГ08:00
- На Донбассе СБУ во время учений обнаружила тайник с оружием14:00
На Донбассе семь обстрелов за сутки, ранен военный
Боевики семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки, 11 февраля. В результате обстрелов оккупантов один украинский боец получил ранение. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В районе Марьинки оккупанты задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.
В направлении Невельского они дважды открывал огонь по позициям украинских военных из стрелкового оружия.
В районе Песков враг дважды обстреливал наши позиции из ручных противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В сторону Широкино российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.
Стрелковое оружие оккупанты использовали и в районе Водяного.
В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.
"Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - уточнили в штабе ООС.
Теги: Донбасс, ранение, обстрелы, ООС
- За минувшие сутки на Донбассе 10 нарушений режима тишины, ранен украинский воин
- В результате обстрелов боевиков в Луганской области ранены военный и местный житель
- Провокации "ЛДНР" более 20 раз сотрясли Донбасс: жертвой вражеского обстрела стал один боец ВСУ
- После 19 обстрелов ранены 2 украинских воина
- При обстреле западной окраины Донецка ранена 16-летняя девушка
- Сутки в ООС: 14 нарушений, ранен военный
- На Донбассе семь обстрелов за сутки, ранен военный10:00
- Премьеры Украины и Литвы начали визит на Луганщину16:00
- В ОРДО рассказали о новых антиковидных ограничениях14:00
- Студентов ОРДО перевели на дистанционку12:00
- Противник восемь раз обстрелял позиции ООС за сутки11:00
- В Краматорске почтили память жертв обстрела 10 февраля 2015 года17:00
- В Покровске все дошкольные учреждения перевели на карантин16:00
- Журналисты ведущих мировых СМИ побывали в районе ООС11:00
- На Донбассе один обстрел за сутки10:00
- Гармаш рассказал о новых "хотелках" представителей ОРДЛО в ТКГ08:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 февраля13:00
- Кремль анонсировал телефонные переговоры Путина и Байдена11:00
- На Донбассе семь обстрелов за сутки, ранен военный10:00
- СНБО ввел санкции против телеканала НАШ09:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Премьеры Украины и Литвы начали визит на Луганщину16:00
- Стала известна повестка заседания СНБО в Харькове15:00
- В ОРДО рассказали о новых антиковидных ограничениях14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 февраля13:00
- Студентов ОРДО перевели на дистанционку12:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс10:30
- Перед початком Олімпіади Пекін намагається приховати порушення прав людини в Китаї11:00
- Пространство без дискриминации: что изменилось в Украине?15:00
- От госрегулирования до продуктовых карточек. Как планируют сдержать цены?17:00
- Приоритеты-2022 в законопроектах16:00
- Укрепить иммунитет – легко!18:00
- В Украине могут разрешить множественное гражданство17:00
- Гармаш рассказал о новых "хотелках" представителей ОРДЛО в ТКГ
- На КПВВ "Меловое" открылась обновленная сервисная зона
- В ОРДО рассказали о новых антиковидных ограничениях
- В Станице Луганской задержан один из командиров НВФ "ЛНР"
- Кабмин дополнил программу єПідтримка
- Ермак рассказал об итогах встречи советников Нормандии
- На Донбассе СБУ во время учений обнаружила тайник с оружием
- В Краматорске почтили память жертв обстрела 10 февраля 2015 года
- Журналисты ведущих мировых СМИ побывали в районе ООС
- Глава МИД Германии посетила прифронтовое Широкино