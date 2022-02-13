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Архив - Донецкая область

За сутки в ООС четыре обстрела

13.02.2022 11:00
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За сутки в ООС четыре обстрела

На Донбассе за прошедшие сутки со стороны сепаратистов зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет, сообщает пресс-центр штаба операции Обединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 12 февраля.
Так, в направлении Песков враг вел огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Вблизи населенных пунктов Лопаскино и Лобачево дважды были задействованы беспилотные летательные аппараты, с помощью которых осуществили сброс выстрелов ВОГ-17.
Возле Новозвановки незаконные вооруженные формирования открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.
Украинские военные открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.



Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
 
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