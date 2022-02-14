В Краматорске стартовали учения с боевыми стрельбами

14.02.2022 15:00

В городе Краматорск Донецкой области проходят военные учения с использованием стрелкового оружия. Об этом сообщает отдел информполитики Краматорского городского совета в понедельник, 14 февраля.

"Сегодня в Меловом карьере военнослужащие с 09:00 до 14:00 и с 17:00 до 22:00 будут проводить стрельбы из стрелкового оружия разных калибров", – говорится в сообщении.

Горсовет призывает жителей Краматорска сохранять спокойствие и сообщить об учениях родным и близким, имеющим ограниченный доступ к интернету и СМИ.