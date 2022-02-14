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Архив - Донецкая область

В Краматорске стартовали учения с боевыми стрельбами

14.02.2022 15:00
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В Краматорске стартовали учения с боевыми стрельбами

В городе Краматорск Донецкой области проходят военные учения с использованием стрелкового оружия. Об этом сообщает отдел информполитики Краматорского городского совета в понедельник, 14 февраля.
"Сегодня в Меловом карьере военнослужащие с 09:00 до 14:00 и с 17:00 до 22:00 будут проводить стрельбы из стрелкового оружия разных калибров", – говорится в сообщении.
Горсовет призывает жителей Краматорска сохранять спокойствие и сообщить об учениях родным и близким, имеющим ограниченный доступ к интернету и СМИ.



Теги: Донбасс, Краматорск, учения
 
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