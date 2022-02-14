Завтра пройдет очередной отбор на льготные кредиты для переселенцев

14.02.2022 17:00

Завтра, 15 февраля, 150 внутренних переселенцев получат льготные кредиты на жилье, сообщает Госмолодежьжилье.

Розыгрыш начнется в 14:00. Трансляция будет проходить здесь.

Напомним, что в день розыгрыша подать заявку возможности не будет. Прием заявлений возобновится уже на следующий день - 16 февраля. Старые заявления, оставшиеся в реестре после прошлых розыгрышей, вновь становятся активными, повторно подаваться не надо.

Проект "Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц" реализуется Минреинтеграции совместно с Госмолодежьжильем за средства гранта, предоставленного Правительством Германии через Банк KfW. Через портал "Дия" осуществляется регистрация граждан для участия в программе, реализованной при участии проекта ПРООН Diia Support, который внедряется при поддержке Швеции.



