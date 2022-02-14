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Архив - Донецкая область

Завтра пройдет очередной отбор на льготные кредиты для переселенцев

14.02.2022 17:00
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Завтра пройдет очередной отбор на льготные кредиты для переселенцев

Завтра, 15 февраля,  150 внутренних переселенцев получат льготные кредиты на жилье, сообщает Госмолодежьжилье.
Розыгрыш начнется в 14:00. Трансляция будет проходить здесь.
Напомним, что в день розыгрыша подать заявку возможности не будет. Прием заявлений возобновится уже на следующий день - 16 февраля. Старые заявления, оставшиеся в реестре после прошлых розыгрышей, вновь становятся активными, повторно подаваться не надо.
Проект "Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц" реализуется Минреинтеграции совместно с Госмолодежьжильем за средства гранта, предоставленного Правительством Германии через Банк KfW. Через портал "Дия" осуществляется регистрация граждан для участия в программе, реализованной при участии проекта ПРООН Diia Support, который внедряется при поддержке Швеции.



Теги: Донбасс, кредит, жилье, отбор, ВПЛ
 
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