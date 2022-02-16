Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Ахметов и Новинский приехали в Мариуполь. Ожидается визит Зеленского

16.02.2022 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ахметов и Новинский приехали в Мариуполь. Ожидается визит Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 16 февраля, посетит Мариуполь. Об этом сообщили в Офисе президента Украины на запрос CNN, передает НВ.
Ожидается, что Зеленский будет в Мариуполе ближе к вечеру. Других подробностей в Офисе президента не раскрыли.
Ранее в город уже прибыли бизнесмен Ринат Ахметов и народный депутат Вадим Новинский.



Теги: Донбасс, Ахметов , Мариуполь, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх