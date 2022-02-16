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Ахметов и Новинский приехали в Мариуполь. Ожидается визит Зеленского
16.02.2022 10:00
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 16 февраля, посетит Мариуполь. Об этом сообщили в Офисе президента Украины на запрос CNN, передает НВ.
Ожидается, что Зеленский будет в Мариуполе ближе к вечеру. Других подробностей в Офисе президента не раскрыли.
Ранее в город уже прибыли бизнесмен Ринат Ахметов и народный депутат Вадим Новинский.
Теги: Донбасс, Ахметов , Мариуполь, Зеленский
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