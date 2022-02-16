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Архив - Донецкая область

На Авдеевском коксохимзаводе погибли двое рабочих

16.02.2022 12:00
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На Авдеевском коксохимзаводе погибли двое рабочих

На Авдеевском коксохимическом заводе во время демонтажа железобетонных конструкций погибли двое рабочих. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.
«Досудебным расследованием установлено, что 14 февраля 2022 года около 15:00 на ЧАО „Авдеевский коксохимический завод“ в ВПЦ №2 во время демонтажа железобетонной конструкции произошел обвал плиты. Вместе с ней с высоты 37 м сорвались 39 и 42-летние работники подрядной организации ООО „Метпромгруп“. Слесарь-ремонтник и монтажник от полученных травм погибли на месте», — говорится в сообщении.
В настоящее время тела погибших спасатели достали из-под обломков. Проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, устанавливаются все обстоятельства трагедии.



Теги: Донбасс, гибель, рабочий, АКХЗ
 
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