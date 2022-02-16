На Авдеевском коксохимзаводе погибли двое рабочих

16.02.2022 12:00

На Авдеевском коксохимическом заводе во время демонтажа железобетонных конструкций погибли двое рабочих. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

«Досудебным расследованием установлено, что 14 февраля 2022 года около 15:00 на ЧАО „Авдеевский коксохимический завод“ в ВПЦ №2 во время демонтажа железобетонной конструкции произошел обвал плиты. Вместе с ней с высоты 37 м сорвались 39 и 42-летние работники подрядной организации ООО „Метпромгруп“. Слесарь-ремонтник и монтажник от полученных травм погибли на месте», — говорится в сообщении.

В настоящее время тела погибших спасатели достали из-под обломков. Проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, устанавливаются все обстоятельства трагедии.