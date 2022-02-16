С марта в Горловке и Донецке подорожает проезд в общественном транспорте

16.02.2022 15:00

Проезд в общественном транспорте Горловки с 1 марта подорожает на 4 рубля. Соответствующая информация появилась сегодня на сайте "администрации" города.

"Согласовать повышение тарифа на проезд городскими автобусными маршрутами общего пользования и городским электротранспортом города Горловка на 4 российских рубля с 1 марта 2022 года", – говорится в ней.

По словам "директора" КП "Донэлектроавтотранс" Юрия Атаманова, подобное решение принято и в Донецке. "Повышение проезда будет с 1 марта на четыре рубля", - сказал Атаманов.

Он добавил, что прежде всего речь идет о муниципальном транспорте - трамваях, троллейбусах и автобусах большой вместимости, однако планируется и повышение в маршрутных такси.

Отметим, что сейчас на горловских автобусных маршрутах цена проезда 14 рублей, в электротранспорте - 5 рублей, в Донецке одна поездка равна 14-15 и 6 рублям соответственно.