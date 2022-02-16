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Архив - Донецкая область

Воины ООС провели стрельбы из ПТРК NLAW и гранатометов M-141

16.02.2022 11:00
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Воины ООС провели стрельбы из ПТРК NLAW и гранатометов M-141

В районе проведения операции Объединенных сил прошли стрельбы из британских ПТРК NLAW и американских гранатометов M-141. Об этом сообщает пресс-центр ООС.
"Сегодня на одном из полигонов Донбасса прошли занятия по огневой подготовке с участием ряда подразделений из состава Объединенных сил. Военнослужащие отработали выход на огневой рубеж и выполнили первоначальное упражнение стрельб из противотанковых ракетных комплексов NLAW и гранатометов M-141 по неподвижным целям", – говорится в сообщении.



Теги: США, Донбасс, Великобритания, оружие, стрельбы, ООС
 
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