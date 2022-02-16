Последние новости раздела
- С марта в Горловке и Донецке подорожает проезд в общественном транспорте15:00
- На Авдеевском коксохимзаводе погибли двое рабочих12:00
- Воины ООС провели стрельбы из ПТРК NLAW и гранатометов M-14111:00
- Ахметов и Новинский приехали в Мариуполь. Ожидается визит Зеленского10:00
- За сутки войска РФ 4 раза открывали огонь на Донбассе09:00
- Пушилин сменил "мэра" Макеевки16:00
- Пенсионерка из Мариуполя попала на первую страницу The Times15:00
- YouTube заблокировал телеканал ОРДО «Первый республиканский»12:00
- Сутки в ООС: пять обстрелов и двое раненых08:00
- Завтра пройдет очередной отбор на льготные кредиты для переселенцев17:00
Воины ООС провели стрельбы из ПТРК NLAW и гранатометов M-141
16.02.2022 11:00
В районе проведения операции Объединенных сил прошли стрельбы из британских ПТРК NLAW и американских гранатометов M-141. Об этом сообщает пресс-центр ООС.
"Сегодня на одном из полигонов Донбасса прошли занятия по огневой подготовке с участием ряда подразделений из состава Объединенных сил. Военнослужащие отработали выход на огневой рубеж и выполнили первоначальное упражнение стрельб из противотанковых ракетных комплексов NLAW и гранатометов M-141 по неподвижным целям", – говорится в сообщении.
Теги: США, Донбасс, Великобритания, оружие, стрельбы, ООС
Читайте также:
- Задача США – предоставить Украине летальное оружие, мир должен немедленно отреагировать на агрессивные действия России, - Волкер
- Волкер назвал поставки американского оружия в Украину "сигналом атакующим"
- В США готовят военный ответ России за захват украинских моряков
- Мнение: в битве за Донбасс Порошенко пора звать на помощь США и Великобританию
- США должны предоставить Украине оружие, для этого есть пять причин - западные СМИ
- Генерал заявил, что мир готов дать Украине оружие
- В ОРЛО открыли КПВВ "Счастье" для международного гумконвоя15:30
- С марта в Горловке и Донецке подорожает проезд в общественном транспорте15:00
- На Авдеевском коксохимзаводе погибли двое рабочих12:00
- Воины ООС провели стрельбы из ПТРК NLAW и гранатометов M-14111:00
- Ахметов и Новинский приехали в Мариуполь. Ожидается визит Зеленского10:00
- За сутки войска РФ 4 раза открывали огонь на Донбассе09:00
- Пушилин сменил "мэра" Макеевки16:00
- Пенсионерка из Мариуполя попала на первую страницу The Times15:00
- YouTube заблокировал телеканал ОРДО «Первый республиканский»12:00
- Сутки в ООС: пять обстрелов и двое раненых08:00
- Абраменко завоевал для Украины первую медаль Олимпиады в Пекине17:00
- Алина Паш отказалась от участия в Евровидении-202216:00
- В ОРЛО открыли КПВВ "Счастье" для международного гумконвоя15:30
- С марта в Горловке и Донецке подорожает проезд в общественном транспорте15:00
- У Путина прокомментировали обращение Госдумы о признании "ЛДНР"14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 февраля13:00
- На Авдеевском коксохимзаводе погибли двое рабочих12:00
- Воины ООС провели стрельбы из ПТРК NLAW и гранатометов M-14111:00
- Ахметов и Новинский приехали в Мариуполь. Ожидается визит Зеленского10:00
- За сутки войска РФ 4 раза открывали огонь на Донбассе09:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс10:30
- Перед початком Олімпіади Пекін намагається приховати порушення прав людини в Китаї11:00
- Пространство без дискриминации: что изменилось в Украине?15:00
- От госрегулирования до продуктовых карточек. Как планируют сдержать цены?17:00
- Приоритеты-2022 в законопроектах16:00
- Укрепить иммунитет – легко!18:00
- В Украине могут разрешить множественное гражданство17:00
- Дончане рассказали о поездке в Украину через Станицу Луганскую
- Пенсионерка из Мариуполя попала на первую страницу The Times
- СМИ назвали народных депутатов, покинувших пределы Украины
- Ахметов и Новинский приехали в Мариуполь. Ожидается визит Зеленского
- Пушилин сменил "мэра" Макеевки
- На Донетчине двое военнослужащих устроили стрельбу в кафе
- С марта в Горловке и Донецке подорожает проезд в общественном транспорте
- Завтра пройдет очередной отбор на льготные кредиты для переселенцев
- Глава МВД пригрозил стронникам сепаратизма
- YouTube заблокировал телеканал ОРДО «Первый республиканский»