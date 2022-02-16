За сутки войска РФ 4 раза открывали огонь на Донбассе

16.02.2022 09:00

За прошедшие сутки, 15 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксированы 4 нарушения режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Фейсбуке.

Так, в сторону Катериновки противник открывал огонь из противотанковых ракетных комплексов.

В направлении Лобачево российские наемники совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

Недалеко от Орехового вооруженное формирование Российской Федерации обстреливало позиции украинских защитников с применением минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Станицы Луганской оккупанты применили минометы калибра 82 мм.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - сообщили в штабе.