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Архив - Донецкая область

Сутки в ООС: 8 нарушений режима прекращения огня

17.02.2022 10:00
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Сутки в ООС: 8 нарушений режима прекращения огня

За прошедшие сутки, 16 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксированы 8 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Фейсбуке.
По окрестностям Станицы Луганской и Новозвановки российские наемники вели огонь из минометов калибра 82 мм.
Вблизи Лобачева и Водяного оккупанты задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвели сброс выстрелов ВОГ-17 и ВОГ-25.
В сторону Луганского противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Недалеко от Марьинки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских защитников из стрелкового оружия.
В направлении Сизого противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Кроме этого, по Катериновке – из станковых противотанковых гранатометов и автоматических гранатометов.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате вражеских действий нет", - сообщили в штабе.



Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
 
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