- В ОРДО объявили о подорожании проезда еще в трех городах12:00
- Сутки в ООС: 8 нарушений режима прекращения огня10:00
- Зеленский провел совещание на Донбассе08:00
- С марта в Горловке и Донецке подорожает проезд в общественном транспорте15:00
- На Авдеевском коксохимзаводе погибли двое рабочих12:00
- Воины ООС провели стрельбы из ПТРК NLAW и гранатометов M-14111:00
- Ахметов и Новинский приехали в Мариуполь. Ожидается визит Зеленского10:00
- За сутки войска РФ 4 раза открывали огонь на Донбассе09:00
- Пушилин сменил "мэра" Макеевки16:00
- Пенсионерка из Мариуполя попала на первую страницу The Times15:00
Сутки в ООС: 8 нарушений режима прекращения огня
За прошедшие сутки, 16 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксированы 8 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Фейсбуке.
По окрестностям Станицы Луганской и Новозвановки российские наемники вели огонь из минометов калибра 82 мм.
Вблизи Лобачева и Водяного оккупанты задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвели сброс выстрелов ВОГ-17 и ВОГ-25.
В сторону Луганского противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Недалеко от Марьинки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских защитников из стрелкового оружия.
В направлении Сизого противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Кроме этого, по Катериновке – из станковых противотанковых гранатометов и автоматических гранатометов.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате вражеских действий нет", - сообщили в штабе.
Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
- Члены НВФ применили запрещенные минометы и понесли серьезные потери
- Один украинский военный погиб, пятеро получили ранения за минувшие сутки в зоне АТО
- Гибридная армия РФ поплатилась за атаки в зоне ООС: двое террористов ликвидированы, трое были ранены
- В зоне АТО прекратились обстрелы, пострадавших среди мирного населения нет
- Атака на Станицу: зачем боевики хотят закрыть единственный пункт пропуска на Луганщине
- Пятеро убитых, один ранен: ВСУ жестко ответили на провокации подразделений НВФ
- В ОРДО объявили о подорожании проезда еще в трех городах12:00
- В Станице Луганской под обстрел оккупантов попал детский сад11:00
- Сутки в ООС: 8 нарушений режима прекращения огня10:00
- Зеленский провел совещание на Донбассе08:00
- В ОРЛО открыли КПВВ "Счастье" для международного гумконвоя15:30
- С марта в Горловке и Донецке подорожает проезд в общественном транспорте15:00
- На Авдеевском коксохимзаводе погибли двое рабочих12:00
- Воины ООС провели стрельбы из ПТРК NLAW и гранатометов M-14111:00
- Ахметов и Новинский приехали в Мариуполь. Ожидается визит Зеленского10:00
- За сутки войска РФ 4 раза открывали огонь на Донбассе09:00
- В ОРДО объявили о подорожании проезда еще в трех городах12:00
- В Станице Луганской под обстрел оккупантов попал детский сад11:00
- Сутки в ООС: 8 нарушений режима прекращения огня10:00
- С Закарпатья на Донбасс отправился "Поезд единения"09:00
- Зеленский провел совещание на Донбассе08:00
- Абраменко завоевал для Украины первую медаль Олимпиады в Пекине17:00
- Алина Паш отказалась от участия в Евровидении-202216:00
- В ОРЛО открыли КПВВ "Счастье" для международного гумконвоя15:30
- С марта в Горловке и Донецке подорожает проезд в общественном транспорте15:00
- У Путина прокомментировали обращение Госдумы о признании "ЛДНР"14:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс10:30
- Перед початком Олімпіади Пекін намагається приховати порушення прав людини в Китаї11:00
- Пространство без дискриминации: что изменилось в Украине?15:00
- От госрегулирования до продуктовых карточек. Как планируют сдержать цены?17:00
- Приоритеты-2022 в законопроектах16:00
- Укрепить иммунитет – легко!18:00
- В Украине могут разрешить множественное гражданство17:00
- Дончане рассказали о поездке в Украину через Станицу Луганскую
- Пенсионерка из Мариуполя попала на первую страницу The Times
- СМИ назвали народных депутатов, покинувших пределы Украины
- Ахметов и Новинский приехали в Мариуполь. Ожидается визит Зеленского
- Пушилин сменил "мэра" Макеевки
- С марта в Горловке и Донецке подорожает проезд в общественном транспорте
- На Донетчине двое военнослужащих устроили стрельбу в кафе
- Завтра пройдет очередной отбор на льготные кредиты для переселенцев
- В Станице Луганской под обстрел оккупантов попал детский сад
- YouTube заблокировал телеканал ОРДО «Первый республиканский»