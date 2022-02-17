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Архив - Донецкая область

В ОРДО объявили о подорожании проезда еще в трех городах

17.02.2022 12:00
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В ОРДО объявили о подорожании проезда еще в трех городах

Проезд в общественном транспорте Харцызска, Иловайска и Зугрэса подорожает с 1 марта. "Распоряжение" об этом издала подконтрольная группировке "ДНР" "администрация" Харцызска.
"Согласовать повышение тарифов на услуги по перевозке пассажиров на автобусных городских маршрутах общего пользования городов Харцызска, Зугрэса, Иловайска на 4 рубля (1,5 гривны — Ред.) с 1 марта 2022 года", — говорится в "документе".
Сейчас цена проезда на автобусах и маршрутках в этих городах составляет 14 рублей (5,25 грн).



Теги: Донбасс, подорожание, проезд, общественный транспорт, ОРДО
 
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