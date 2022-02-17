Зеленский провел совещание на Донбассе

17.02.2022 08:00

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область провел совещание по ситуации с безопасностью и готовности сил обороны к отражению вооруженной агрессии РФ. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Отмечается, что участники совещания заслушали доклад командующего Объединенными силами Александра Павлюка об оперативной ситуации в зоне проведения ООС.

А председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко и председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщили о процессе формирования подразделений территориальной обороны и ситуации безопасности в регионах.

Зеленский отметил важность противодействия российской пропаганде, обратив особое внимание на усиление влияния украинских средств массовой информации среди жителей востока Украины.

Мы должны распространять вещание украинского телевидения и влияние других наших СМИ, - отметил президент.

С докладами на совещании также выступили руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации Александр Апполонов, представители Донецкого и Луганского областных управлений СБУ, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, ГСЧС и других подразделений сектора безопасности и обороны.