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Архив - Донецкая область

Зеленский вышел в Азовское море на катере береговой охраны

17.02.2022 16:00
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Зеленский вышел в Азовское море на катере береговой охраны

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 17 февраля, на катере вышел в акваторию Азовского моря. Об этом он сообщил в своем Instagram.
"Донетчина, второй день. Вышли в акваторию Азовского моря. Наши военные надежно защищают государственные границы и территорию Украины как на суше, так и на море", - написал Зеленский.



Теги: Донбасс, Азовское море, катер, Зеленский
 
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