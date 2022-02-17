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Зеленский вышел в Азовское море на катере береговой охраны
17.02.2022 16:00
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 17 февраля, на катере вышел в акваторию Азовского моря. Об этом он сообщил в своем Instagram.
"Донетчина, второй день. Вышли в акваторию Азовского моря. Наши военные надежно защищают государственные границы и территорию Украины как на суше, так и на море", - написал Зеленский.
Теги: Донбасс, Азовское море, катер, Зеленский
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