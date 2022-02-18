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Архив - Донецкая область

На Донбассе рекордные 60 обстрелов за сутки

18.02.2022 09:00
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На Донбассе рекордные 60 обстрелов за сутки

За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе осуществили 60 нарушений режима тишины, большинство с применением запрещенных Минскими договоренностями вооружений. Такого количества обстрелов в ООС не фиксировали уже несколько лет. Один военнослужащий ранен, еще один травмирован, также ранено двое гражданских, трое контужено. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В частности, противник осуществил обстрел Болотенного и Новогнатовки - из артиллерии калибра 122-мм, дважды Старогнатовки - из минометов калибра 120-мм и крупнокалиберных пулеметов, Чермалыка – из автоматических станковых гранатометов, Шум – из минометов калибра 82-мм.
За прошедшие сутки, 17 февраля, со стороны противника зафиксировано 60 нарушений режима прекращения огня, 43 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10, с пересечением линии столкновения.
"От действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, еще один – боевое травмирование. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья раненого военнослужащего – средней тяжести, травмированного – удовлетворительное", – говорится в сводке.
Также в результате обстрелов были ранены два гражданских лица
Кроме того, накануне от вражеских обстрелов повреждено сооружение детского сада, линии электропередач, газопровод и разрушены два частных дома в Станице Луганской. Три работника дошкольного учебного заведения получили контузии. Вместе с тем, наемники обстреляли из артиллерийских систем Врубивку и повредили здание местной общеобразовательной школы, газопровод и частный дом.



Теги: Донбасс, обстрелы, раненые, ООС
 
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