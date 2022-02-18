У Vodafone возникли проблемы на Донбассе

18.02.2022 10:00

Абоненты мобильного оператора Vodafone, проживающие в Донецкой и Луганской областях, в ночь на пятницу, 18 февраля, сообщают об отсутствии связи. Свои жалобы они оставляют на странице компании в Facebook.

Согласно комментариям, проблемы со связью возникли после часа ночи. Пользователи сообщают, что сети нет в Рубежном, Славянске, Краматорске, Покровске, Белокуракино, Северодонецке и других городах.

Вскоре появилась информация, что в некоторых населенных пунктах связь появляется, но с перебоями.

Представитель Vodafone признал, что есть проблемы в этом регионе, и заверил, что компания работает над их устранением.

"Действительно, сейчас есть проблемы со связью в вашем регионе. Не беспокойтесь, уже работаем над решением вашей проблемы", - говорится в сообщении.