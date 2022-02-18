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У Vodafone возникли проблемы на Донбассе
Абоненты мобильного оператора Vodafone, проживающие в Донецкой и Луганской областях, в ночь на пятницу, 18 февраля, сообщают об отсутствии связи. Свои жалобы они оставляют на странице компании в Facebook.
Согласно комментариям, проблемы со связью возникли после часа ночи. Пользователи сообщают, что сети нет в Рубежном, Славянске, Краматорске, Покровске, Белокуракино, Северодонецке и других городах.
Вскоре появилась информация, что в некоторых населенных пунктах связь появляется, но с перебоями.
Представитель Vodafone признал, что есть проблемы в этом регионе, и заверил, что компания работает над их устранением.
"Действительно, сейчас есть проблемы со связью в вашем регионе. Не беспокойтесь, уже работаем над решением вашей проблемы", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Vodafone, проблемы
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