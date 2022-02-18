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Архив - Донецкая область

Укрзализныця из-за обстрелов ограничила движение поездов на Донетчине

18.02.2022 12:00
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Укрзализныця из-за обстрелов ограничила движение поездов на Донетчине

Сегодня около 8 часов утра, несмотря на предоставленные НВФ гарантии безопасности, начался артобстрел в районе железнодорожной станции Скотоватая. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Все ремонтно-восстановительные работы на этом участке были приостановлены, а работники доставлены в убежище, что помогло избежать жертв.
"В связи с непредсказуемой ситуацией и возможными новыми обстрелами, Донецкая железная дорога вынуждена временно ограничить движение пригородных пассажирских и грузовых поездов до станции Фенольная", — предупредили в Укрзалицныце.



Теги: Донбасс, Укрзализниця, обстрел, ограничение, станция
 
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