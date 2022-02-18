Укрзализныця из-за обстрелов ограничила движение поездов на Донетчине

18.02.2022 12:00

Сегодня около 8 часов утра, несмотря на предоставленные НВФ гарантии безопасности, начался артобстрел в районе железнодорожной станции Скотоватая. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Все ремонтно-восстановительные работы на этом участке были приостановлены, а работники доставлены в убежище, что помогло избежать жертв.

"В связи с непредсказуемой ситуацией и возможными новыми обстрелами, Донецкая железная дорога вынуждена временно ограничить движение пригородных пассажирских и грузовых поездов до станции Фенольная", — предупредили в Укрзалицныце.