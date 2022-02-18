"Укрзализныця" презентовала кластер пригородных сообщений востока Украины

18.02.2022 15:00

АО "Укрзализныця" 18 февраля 2022 презентовала создание кластера пригородных сообщений на востоке Украины с центром в Харькове. В кластер вошли пригородные поезда, модернизированные на собственных мощностях "Укрзализныци", передает пресс-служба УЗ.

В рамках презентации в первый рейс отправлен инклюзивный электропоезд по маршруту Харьков – Бахмут – Харьков. Он только что прошел модернизацию на Киевском электровагоноремонтном заводе.

В его составе 10 вагонов, в которых установлены кресла с улучшенными эргономичными свойствами, смонтировано современное освещение, система звукового и визуального оповещения пассажиров. Также поезд приспособлен для перевозки маломобильных слоев и имеет места для размещения велосипедов.

По пути следования он будет проходить 19 станций, среди которых Изюм, Святогорск, Лиман, Северск и другие. Поезд будет курсировать ежедневно, кроме вторника, и отправляться из Харькова в 09:22, прибывать в Бахмут в 13:57. Из Бахмута поезд будет отправляться в 14:45, прибывать в Харьков в 19:25.

В рамках кластера также курсируют электропоезда по маршрутам Константиновка – Харьков, Харьков – Краматорск и Харьков – Славянск.

"Недавно мы запустили "Слобожанский экспресс", который курсирует из Харькова в Попасную и из Харькова в Ворожбу и обеспечивает удобное сообщение жителям трех областей. Создание кластера пригородных сообщений на востоке Украины, в частности, запуск обновленного электропоезда по маршруту Харьков — Бахмут, — это очередной важный шаг к улучшению железнодорожного сообщения в этом регионе", — прокомментировал председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.