На Донбасс прибыли депутаты Верховной Рады

19.02.2022 13:00

В зону проведения ООС на Донбассе в субботу, 19 февраля, начали прибывать народные депутаты, сообщает спикер Слуги народа Юлия Палийчук.

Уже приехали глава фракции Давид Арахамия, глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, нардепы Юрий Мысягин, Марьяна Безуглая, а также глава Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Народные депутаты проведут мониторинг ситуации безопасности, пообщаются с военными, передадут закупленные накануне дроны на передовые позиции наших военных", - сообщила Палийчук.