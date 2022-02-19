Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На Донбасс прибыли депутаты Верховной Рады

19.02.2022 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Донбасс прибыли депутаты Верховной Рады

В зону проведения ООС на Донбассе в субботу, 19 февраля, начали прибывать народные депутаты, сообщает спикер Слуги народа Юлия Палийчук.
Уже приехали глава фракции Давид Арахамия, глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, нардепы Юрий Мысягин, Марьяна Безуглая, а также глава Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
"Народные депутаты проведут мониторинг ситуации безопасности, пообщаются с военными, передадут закупленные накануне дроны на передовые позиции наших военных", - сообщила Палийчук.



Теги: Донбасс, Верховная Рада, депутаты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх