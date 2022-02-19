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Пушилин подписал приказ о всеобщей мобилизации
Главарь "ДНР" Денис Пушилин подписал приказ о всеобщей мобилизации, сообщают местные СМИ.
"Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Сегодня мною подписан указ о всеобщей мобилизации. Обращаюсь ко всем мужчинам Республики, способным держать в руках оружие, встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей. Совместными усилиями мы добьёмся желанной и необходимой нам всем победы. Мы защитим Донбасс и всех русских людей", - заявил Пушилин.
"Парламент ДНР" на чрезвычайном внеочередном пленарном заседании уже утвердил "документ". Согласно его положениям, мобилизация проводится на всей территории ОРДО. Помимо призыва Пушилин постановил поставить технику для нужд Вооруженных сил, других воинских формирований и органов в объемах, определенных мобилизационными планами с учетом резерва.
Одновременно подобный "указ" подписал и главарь "ЛНР" Леонид Пасечник.
Теги: Донбасс, мобилизация, Пушилин, ОРДО, приказ
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