В КП "Вода Донбасса" рассказали о последствиях обстрела насосной станции

19.02.2022 14:00

Сегодня, 19 февраля, насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода находилась в зоне обстрела со стороны войск РФ, боеприпасами повреждены два трансформатора. Об этом сообщает КП "Вода Донбасса".

Отмечается, что остановлена подача воды на четыре фильтровальные станции: Карловскую (водоснабжение населенных пунктов - города: Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Селидово, Украинск; поселки городского типа: Александровка, Водянское, Вишневое, Желанное, Кураховка, Новодонецкое, Святогоровка, Острый, Цукурино; села: Александрополь, Анновка, Балаган, Беззаботовка, Григорьевка, Зоряное, Водяное, Орловка, Ласточкино, Проминь, Нововодяное, Светлое, Иверское, Николаевка, Мироновка, Петровка, Лисовка), Великоанадольскую (водоснабжение населенных пунктов - города: Волноваха, Докучаевск, Угледар, поселок городского типа Новотроицкое, села: Владимировка, Октябрьское, Ольгинское, Благодатное, Ближнее, Ясное), Старокрымские №1, №2 (Мариуполь, Сартана, Старый Крым).

"В настоящее время сотрудники КП "Компания "Вода Донбасса" обследуют повреждения оборудования для определения объема восстановительных работ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что фильтровальные станции Мариуполя переведены на водоснабжение из Старокрымского водохранилища.

Информацию о том, что ряд населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии столкновения остался без водоснабжения вследствие обстрела оккупантами насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода, подтвердил руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

"Без воды остались Покровск, Мирноград, Угледар, Селидово, Новогродовка, Горняк, Курахово, Доброполье, Родинское, Белицкое, Белозерское, Новодонецкое, Новотроицкое, Владимировка, Волноваха и 9 населенных пунктов Волновахского района, а также оккупированные Докучаевск и Оленевка. Мариупольское РПУ перевели на забор из Старокрымского водохранилища, в котором жесткость воды в два раза превышает нормативы по жестокости", - сообщил глава области.

По его словам, обстрел оккупантами насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода, расположенной в районе поселка Василевка, на линии столкновения с временно оккупированной территорией, произошел ночью, около трех часов.