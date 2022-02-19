- На Донбассе за сутки 136 обстрелов, у ВСУ 2 погибших и 4 раненых09:00
- В ОРДО установили лимит выдачи наличных в банкоматах16:00
- В КП "Вода Донбасса" рассказали о последствиях обстрела насосной станции14:00
- На Донбасс прибыли депутаты Верховной Рады13:00
- Оккупанты 66 раз открывали огонь на Донбассе за минувшие сутки11:00
- В ОРДО заявили о повреждении Южно-Донбасского водопровода10:00
- Пушилин подписал приказ о всеобщей мобилизации08:30
- Пушилин объявил эвакуацию населения "ДНР" в Россию16:00
- "Укрзализныця" презентовала кластер пригородных сообщений востока Украины15:00
- Укрзализныця из-за обстрелов ограничила движение поездов на Донетчине12:00
В КП "Вода Донбасса" рассказали о последствиях обстрела насосной станции
Сегодня, 19 февраля, насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода находилась в зоне обстрела со стороны войск РФ, боеприпасами повреждены два трансформатора. Об этом сообщает КП "Вода Донбасса".
Отмечается, что остановлена подача воды на четыре фильтровальные станции: Карловскую (водоснабжение населенных пунктов - города: Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Селидово, Украинск; поселки городского типа: Александровка, Водянское, Вишневое, Желанное, Кураховка, Новодонецкое, Святогоровка, Острый, Цукурино; села: Александрополь, Анновка, Балаган, Беззаботовка, Григорьевка, Зоряное, Водяное, Орловка, Ласточкино, Проминь, Нововодяное, Светлое, Иверское, Николаевка, Мироновка, Петровка, Лисовка), Великоанадольскую (водоснабжение населенных пунктов - города: Волноваха, Докучаевск, Угледар, поселок городского типа Новотроицкое, села: Владимировка, Октябрьское, Ольгинское, Благодатное, Ближнее, Ясное), Старокрымские №1, №2 (Мариуполь, Сартана, Старый Крым).
"В настоящее время сотрудники КП "Компания "Вода Донбасса" обследуют повреждения оборудования для определения объема восстановительных работ", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что фильтровальные станции Мариуполя переведены на водоснабжение из Старокрымского водохранилища.
Информацию о том, что ряд населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии столкновения остался без водоснабжения вследствие обстрела оккупантами насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода, подтвердил руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.
"Без воды остались Покровск, Мирноград, Угледар, Селидово, Новогродовка, Горняк, Курахово, Доброполье, Родинское, Белицкое, Белозерское, Новодонецкое, Новотроицкое, Владимировка, Волноваха и 9 населенных пунктов Волновахского района, а также оккупированные Докучаевск и Оленевка. Мариупольское РПУ перевели на забор из Старокрымского водохранилища, в котором жесткость воды в два раза превышает нормативы по жестокости", - сообщил глава области.
По его словам, обстрел оккупантами насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода, расположенной в районе поселка Василевка, на линии столкновения с временно оккупированной территорией, произошел ночью, около трех часов.
Теги: обстрел, Вода Донбасса, повреждения, насосная станция
- В ОБСЕ рассказали о повреждении дома в Счастье из-за обстрела
- «Прямое попадание и повреждения жилых домов»: Коминтерново попало под обстрел
- Битва за воду: отремонтирован важный для Донбасса объект
- В ГСЧС рассказали о повреждении домов в поселке под Торецком
- В ОРДО из-под завала дома извлекли мирную жительницу, пострадавшую из-за обстрела
- В Горловке обстрелом повреждены два многоквартирных дома
- На Донбассе за сутки 136 обстрелов, у ВСУ 2 погибших и 4 раненых09:00
- КПВВ "Счастье" закрыли из-за обстрелов08:30
- В ОРДО установили лимит выдачи наличных в банкоматах16:00
- В КП "Вода Донбасса" рассказали о последствиях обстрела насосной станции14:00
- На Донбасс прибыли депутаты Верховной Рады13:00
- Оккупанты 66 раз открывали огонь на Донбассе за минувшие сутки11:00
- В ОРДО заявили о повреждении Южно-Донбасского водопровода10:00
- Пасечник запретил выезд из "ЛНР" мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет09:00
- Пушилин подписал приказ о всеобщей мобилизации08:30
- Пушилин объявил эвакуацию населения "ДНР" в Россию16:00
- Гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля17:00
- РФ и Беларусь продлили совместные военные учения "из-за обострения на Донбассе"15:00
- В России заявили о 40 тысячах беженцев из "ЛДНР"13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 февраля11:00
- В ОДКБ предложили отправить на Донбасс своих "миротворцев"10:00
- На Донбассе за сутки 136 обстрелов, у ВСУ 2 погибших и 4 раненых09:00
- КПВВ "Счастье" закрыли из-за обстрелов08:30
- Правозащитники "Восток SOS" опубликовали экстренные контакты для жителей Донбасса17:00
- В ОРДО установили лимит выдачи наличных в банкоматах16:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 февраля15:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс10:30
- Перед початком Олімпіади Пекін намагається приховати порушення прав людини в Китаї11:00
- Пространство без дискриминации: что изменилось в Украине?15:00
- От госрегулирования до продуктовых карточек. Как планируют сдержать цены?17:00
- Приоритеты-2022 в законопроектах16:00
- Укрепить иммунитет – легко!18:00
- Пушилин объявил эвакуацию населения "ДНР" в Россию
- На Донбасс прибыли депутаты Верховной Рады
- Пушилин подписал приказ о всеобщей мобилизации
- Иностранные журналисты побывали на месте обстрела детсада в Станице Луганской
- В ОРДО заявили о повреждении Южно-Донбасского водопровода
- Россия закрыла выезд в ОРДЛО
- В КП "Вода Донбасса" рассказали о последствиях обстрела насосной станции
- В Станице Луганской под обстрел оккупантов попал детский сад
- У Vodafone возникли проблемы на Донбассе
- В ОРДО установили лимит выдачи наличных в банкоматах